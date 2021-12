Parenti, amici, commensali no vax durante le feste? “Diserterei l’appuntamento, a casa mia non entrano. Io spenderei anche il giorno di Natale per convincere un no vax, se ne convinco uno so che l’ho salvato, quindi va benissimo. Però a casa con una famiglia e una zia anziana, assolutamente no. Il cenone è meglio farlo tra vaccinati”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri stamattina a ‘Non Stop News’, su di Rtl 102.5