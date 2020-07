“Ribadisco che sono contro i bollettini giornalieri, che non riflettono un trend” dell’epidemia di Covid-19. “Un bollettino deve essere spiegato”. Torna a parlare della sua contrarietà agli aggiornamenti quotidiani il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. I numeri, spiega ancora il viceministro, “sono perfettamente in linea con i giorni precedenti. Inoltre bisogna vedere chi sono questi nuovi positivi, se sono frutto di campagne di screening”, aggiunge, ricordando che “i posti letto in terapia intensiva continuano a calare”.

