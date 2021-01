In Piamonte ci si potrà vaccinare dal medico di famiglia. L’accordo tra la Sanità regionale e le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia (Os Fimmg, Os Snami, Os Smi e Intesa sindacale) è stato siglato oggi pomeriggio nella sede dell’Assessorato regionale alla Sanità alla presenza del presidente della Regione, Alberto Cirio, e dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.

“Il Piemonte è pronto alla vaccinazione di massa attraverso le sue oltre 3.200 sentinelle sul territorio, cioè i propri medici di famiglia – commenta Cirio – Sono grato a tutti perché il Piemonte è tra le prime regioni a siglare un accordo di questo tipo, che ci permetterà di raggiungere in modo capillare tutti i cittadini e in particolare le fasce più fragili. Siamo pronti a partire non appena arriveranno le dosi del vaccino Astra Zeneca, la cui validazione è attesa a fine gennaio con prima consegna alle regioni intorno al 10 febbraio”.

Il Piemonte, aggiunge Cirio, “ci crede e sta mettendo il suo massimo impegno, perché prima vaccineremo tutti e prima usciremo da questa grave crisi. Il vaccino Astra-Zeneca (sviluppato in collaborazione con l’università di Oxford e con l’Irbm Science Park di Pomezia, ndr) può essere conservato in frigorifero, non ha necessità dei meno 20 gradi, e quindi vede i medici protagonisti così come per il vaccino anti influenzale”.

“Abbiamo sempre sostenuto che questa battaglia possiamo vincerla solo insieme ai medici di base, che per la vaccinazione antinfluenzale sono stati in grado in meno di due mesi di vaccinare in Piemonte un milione di persone – sottolinea Icardi – Oggi abbiamo siglato questo accordo che copriamo con risorse regionali, ma ho già convocato domani la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che coordino, alla quale parteciperà anche il ministro Speranza, dove chiederemo che questa importantissima attività sia finanziata, perché è forse la più importante che l’emergenza Covid abbia messo in evidenza. La squadra con i medici di famiglia, e fra poco anche con i farmacisti, sono certo che sarà vincente”.

Quanto ai tagli delle dosi annunciati da Pfizer, Cirio ha precisato: “I ritardi di Pfizer nella consegna, che hanno colpito il nostro Paese, in Piemonte sono stati ampiamente assorbiti grazie all’ottimo lavoro che l’assessore Icardi ha fatto con le aziende, compensando le une e le altre. La nostra campagna non si ferma: entro il 27 gennaio avremo fatto la prima iniezione a tutti i soggetti aventi diritto della prima fase, entro il 21 febbraio completeremo con la seconda inoculazione tutta la prima fase e poi andremo avanti, con il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale, i medici di famiglia”.

I due nuovi hot spot torinesi per i tamponi rapidi, inaugurati oggi con Cirio e l’assessore Icardi – uno nel parcheggio Gtt di fronte a Mirafiori e l’altra presso la piscina Rari Nantes di Parco Sempione – sono appunto il frutto di una iniziativa dei medici di base. Lo ha sottolineato al taglio del nastro la consigliera dell’Ordine dei Medici, Ivana Garione. “I medici di medicina generale – ha spiegato Garione – non solo prenoteranno i loro pazienti per il tampone sulla piattaforma regionale, ma saranno anche presenti a turno presso l’hot spot per eseguire i tamponi”.