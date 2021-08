La Sicilia va verso la zona gialla. L’ha evitata per poco la settimana scorsa ma domani la Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute dovrebbe sancire il passaggio, che scatterà dal 30 agosto. D’altronde tutti i dati della Regione in questi giorni sono peggiorati. E’ il continuo incremento dei contagi giornalieri a portarsi dietro la crescita dei ricoveri, diventati l’indicatore fondamentale per decidere i passaggi da un colore all’altro. Altre Regioni vedono i numeri dei nuovi casi in discesa, la Sicilia continua a crescere, con dati drammatici anche per quanto riguarda i decessi.

La settimana scorsa la Regione si era salvata dal giallo perché aveva un’occupazione dei posti letti di terapia intensiva al 9,2% cioè poco sotto la soglia di sicurezza del 10%. La cabina di regia si riunisce di venerdì ma esamina i dati dell’occupazione dei posti letto del martedì. Ebbene, il 17 di agosto i posti di terapia intensiva occupati erano 77, l’altro ieri si è saliti a 102. L’altro dato che deve essere al di sopra dei parametri perché si entri in giallo è l’occupazione dei letti ordinari. In questo caso la soglia è il 15% ed era già stata superata la scorsa settimana, quando in ospedale c’erano 571 persone. L’altro ieri erano molte di più, 740. La Sicilia quindi dovrebbe essere la prima Regione a lasciare la zona bianca dopo mesi. A poco sono serviti per invertire l’andamento della curva alcuni provvedimenti come la creazione di zone rosse.

L’altra Regione in bilico è la Sardegna, dove però il dato dell’occupazione dei letti ordinari sarebbe ancora di poco sotto la soglia del 15%. Sarà domani la Cabina di regia a sciogliere i dubbi. Anche qui comunque nell’ultima settimana c’è stato un aumento dei ricoveri sia intensivi che non.