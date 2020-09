Si potrebbe tornare serenamente allo stadio? Se il Cts ha deciso che non potremo tornare allo stadio occupando quel 25% di posti che la Conferenza delle Regioni aveva chiesto di poter aprire ai tifosi, a fare chiarezza sulla questione arriva un focus su ‘Dottoremaeveroche.it’, il sito anti-bufale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), che invita a pensare alla questione “tornando nello stadio di San Siro, al 19 febbraio scorso, quando l’Atalanta e il Valencia si sfidavano per proseguire il proprio cammino in Europa”. Un “dannato disastro che ha probabilmente amplificato il contagio del SarS-CoV-2 in Lombardia”.

