Si può fare sport con la mascherina? È possibile, senza che ciò comporti un rischio per l’atleta, se in buona salute. È una rassicurazione per gli sportivi, quella che giunge dalle colonne dell’European Respiratory Journal. Ma non solo. L’evidenza messa nero su bianco dai ricercatori del Centro Cardiologico Monzino di Milano rappresenta infatti anche un tassello importante in vista della riapertura delle palestre. L’utilizzo delle mascherine è uno degli aspetti di cui si discute, per garantire la sicurezza di chi tornerà ad allenarsi al chiuso. Che serva a prevenire il contagio è fuori discussione. Ma l’aver scoperto che ha un impatto molto circoscritto anche per chi la indossa rappresenta un elemento in più per guardare con fiducia ai prossimi mesi.

Gli specialisti hanno registrato la capacità respiratoria (ricorrendo alla spirometria), l’attività cardiaca (attraverso la rilevazione della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue) e le performance di 12 persone in buona salute (età media 40 anni) impegnate ad andare in bicicletta in due momenti: mentre indossavano la mascherina e quando non ce l’avevano, con l’obiettivo di registrare le differenze nelle performance tra le diverse fasi. I risultati, com’era prevedibile, hanno risentito del richiamo a indossare o meno il dispositivo di protezione. La riduzione della ventilazione è stata associata all’aumento della resistenza al flusso d’aria. Nulla, comunque, in grado di costituire un rischio per la salute.

“Il calo più significativo, prossimo al 10 per cento, ha riguardato le performance durante lo svolgimento di un esercizio aerobico – spiega il cardiologo Massimo Mapelli, prima firma dello studio – ed è un dato che non preoccupa e che ci permette di dire che una persona sana può svolgere attività fisica, anche ad alta intensità, indossando una mascherina”. Già, ma quale? I ricercatori hanno suddiviso il test con la mascherina in due momenti distinti. Nella prima fase, uomini e donne hanno continuato ad allenarsi indossando una chirurgica. Nella seconda, una FFP2: considerata più sicura nella prevenzione del contagio, soprattutto in ambiente indoor. Non sono emerse differenze significative, al punto che “mentre è chiaro che indossare una mascherina contribuisce a ridurre la diffusione del contagio, non è chiaro quale sia il dispositivo più sicuro da utilizzare durante un esercizio fisico ad alta intensità”, aggiunge Elisabetta Salvioni, coordinatrice degli studi clinici del Monzino.

Secondo Sam Bayat, docente di Fisiologia all’Università di Grenoble e alla guida della European Respiratory Society, “si tratta di conclusioni preliminari”, ma anche abbastanza indicative: “Oggi sappiamo che indossare le mascherine è una mossa efficace per prevenire il contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi chiusi. Grazie a questo studio scopriamo che, oltre a garantire la sicurezza all’interno delle palestre, la scelta di coprirsi la bocca e il naso ha un impatto tollerabile anche per chi è chiamato ad allenarsi”.