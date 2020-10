La Regione Puglia torna ad allargare la sua rete di ospedali Covid. Il dipartimento Politiche per la Salute ha dato disposizione di attivare duecento posti letto nelle strutture accreditate del Miulli di Acquaviva delle Fonti e di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. I due ospedali mettono a disposizione cento letti ciascuno.

“La decisione – viene spiegato – è arrivata dopo la valutazione dell’andamento epidemiologico in Puglia e per i primi segnali di criticità elevata relativi alla diffusione del virus, con conseguente possibile sovraccarico dei servizi territoriali che potrebbe riflettersi in breve tempo sui servizi assistenziali”. Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano “questa dotazione di posti letto potenzia la rete pubblica Covid e ci consente di essere pronti ad affrontare i possibili scenari”.

“L’utilizzo di queste strutture – spiega l’assessore alla Sanità designato, Pier Luigi Lopalco – rientra nella nostra strategia di progressivo allargamento della rete di posti letto dedicati al Covid”.