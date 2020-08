“Per evitare l’irrazionale diffondersi del virus della paura, ho scritto un’ordinanza per vietare l’uso della mascherina, che non è un divieto, ma un richiamo alla ragione e al libero pensiero, cioè al pensiero libero da pregiudizi. La mia minaccia di multa a chi porta la mascherina per strada è solo un paradosso per fare riflettere sulla insensatezza della sottomissione, non imposta, ma accettata passivamente”. Così, con una lettera al ‘Giornale’, Vittorio Sgarbi spiega perché, nella sua veste di sindaco di Sutri, ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso delle mascherine all’aperto nella cittadina laziale.

