La crisi e la seconda ondata

GLI ULTIMI, quelli che vivono sulla strada, nelle baraccopoli, negli insediamenti precari, rimasti fuori dal sistema sanitario. Per loro, gli effetti delsono stati devastanti. I dimenticati dallain Italia sono circa 50 mila: sono i senza fissa dimora, i migranti, i rifugiati, i braccianti che lavorano in nero. Persone che non possono contare sul medico di base, l’accesso al sistema sanitario, né i soldi per comperare una mascherina, figuriamoci per sottoporsi ad un tampone. Sono anche i più esposti al contagio, perchè come si può vivere durante una pandemia senza avere una casa oppure in condizioni igieniche al limite? La lotta contro il virus si combatte anche dai medici e infermieri che lavorano fuori dagli ospedali, a contatto con gli ultimi. I volontari che da Roma a Milano, da Torino a Palermo girano per stazioni ferroviarie e luoghi dimenticati a fronteggiare l’epidemia.

“La seconda ondata li ha investito in pieno chi vive sulla strada, italiani e stranieri, con effetti devastanti. Purtroppo la sanità territoriale non ha ancora previsto un piano abitativo specifico per le persone senza fissa dimora e che vivono in grave precarietà. Con l’arrivo dell’inverno, potrebbe diventare una vera emergenza”. Il dottor Alberto Barbieri, è uno dei fondatori dell’associazione Medu (Medici per i Diritti Umani) che dal 2004 opera soprattutto a Roma (tra le stazioni Termine e Tiburtina, i grandi insediamenti dell’hinterland), Firenze e la Piana di Gioia Tauro in Calabria. Psicoterapeuta, Barbieri insieme ad altri colleghi ha dato vita alle Cliniche Mobili chiamate Camper per i diritti. Da sedici anni assistono chi vive sulla strada o in condizioni abitative precarie, i migranti, i rifugiati.

“Fino a marzo abbiamo fornito assistenza sanitaria di prossimità, di primo e secondo livello, visite mediche per adulti e bambini, ma da quando siamo in emergenza Covid-19 i camper si sono trasformati in Team Covid – spiega Barbieri – a bordo ci sono infermieri, medici, mediatori culturali formati per la sorveglianza attiva. Abbiamo distribuito più di 10 mila mascherine e igienizzanti a chi vive sulla strada, misurato la febbre a migliaia di persone. Un lavoro di prevenzione che ha evitato che molti di loro si riversassero negli ospedali”. Grazie ai Medici dei Diritti Umani, è stato possibile anche avere a disposizione un lavoro di tracciamento dei contagi tra i senza fissa dimora, una parte della popolazione che spesso sfugge alle rilevazioni. Dati che sono stati elaborati con le Asl di Roma 1 e Roma 2, Firenze Centro e l’Asl di Reggio Calabria.

E anche per loro è nato in questi giorni l’hashtag #orapiuchemai, una campagna per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che i servizi di accoglienza sono chiamati a fronteggiare durante l’epidemia.

L’estensione del contagio

Quanto è esteso secondo lei il contagio tra chi vive sulla strada in questo momento?

“Tra Roma e Firenze abbiamo trovato decine di casi positivi. Spesso si tratta di persone cono altre patologie, ma senza alcuna assistenza medica, molto fragili. Li abbiamo curati nelle nostre strutture sempre rimanendo in collegamento con le Asl evitando che arrivassero in ospedale, come unico luogo dove poterli curare. Per altri è stato invece necessario il ricovero, ma li abbiamo intercettati in tempo. Molti sono giovani. Oltre le stazioni ferroviarie, le nostre cliniche mobili sono rimaste ferme anche negli insediamenti abitativi delle grandi periferie di Roma e Firenze, tra i migranti e rifugiati, dove vivono anziani e famiglie con bambini in uno stato di povertà. Su loro stiamo cercando soprattutto di monitorare le condizioni di salute con visite mediche e pediatriche, rifornirli di dispositivi di protezione. Gli spieghiamo nei dettagli cosa devono fare. Molti non parlano l’italiano. Il nostro appprocco non è comunque solo medico, ma anche sociale. Spesso cerchiamo di costruire ponti tra queste comunità e le istiutuzioni”.



Come siete organizzati nei vostri camper?

“Da marzo li abbiamo rimodulati per affrontare la pandemia creando Team Covid: sono multidisciplinari con interpreti, mediatori culturali, oltre ad infermieri e medici. Il primo approccio rimane comunque clinico, oltre la misurazione della temperatura, avviare la richiesta per farmaci o pareri specialistici, cerchiamo di visitare le persone che ci chiedono assistenza. Tra qualche giorno però saremo in grado anche di eseguire due tipi di tampone, in accordo con le Asl”



Quali sono ora i punti maggiormente critici?

“Ci preoccupa la situazione nella Piana di Gioia Tauro in Calabria, dove stanno per arrivare centinaia di braccianti per la raccolta di arance e clementine. E’ presente una nostra struttura e conosciamo bene la promiscuità in cui sono costretti a vivere soprattutto in inverno. Bagni senza porte, nessuna area per il trattamento delle malattie. Quelle persone rischiano più degli altri. E’ necessario prevedere un alloggio in albergo per i contagiati, altrimenti sarà un disastro”

Siete presenti anche all’hotspot di Pozzallo dove uomini e donna vivono in sovraffollamento. Anche lì il problema marginalità s’intreccia con quello del contagio. Cosa ne pensa?

“I problemi a Pozzallo non riguardano solo i muri e le porte e le condizioni materiali in cui vivono i migranti, ma la loro fragilità mentale. Arrivano dopo aver vissuto esperienze traumatiche nei campi in Libia, sopravvissuti a naufragi, le donne hanno subito violenze. Una volta sbarcati trovano la pandemia, vengono rinchiusi per settimane senza possibilità di isolamento, ma di promiscuità. E la paura continua. In queste condizioni, la nostra capacità di offrire una risposta efficace al loro stress, ai bisogni medici e psicologici è limitata”.

Cosa può fare lo Stato?

“Le condizioni di chi vive ai margini nelle nostre città, così come il sovraffollamento tra i migranti a Pozzallo o tra i braccianti di Gioia Tauro sono terreni potenziali di diffusione del contagio. Possono diventare una vera emergenza. Più volte lo abbiamo segnalato anche durante la scorsa estate, chiedendo che venissero pianificati interventi urgenti. Perchè il virus come ormai è chiaro non conosce muri o povertà. Rispettare il diritto alla salute degli ultimi e di chi opera nell’accoglienza, significa rispettare il diritto alla salute di tutti”.