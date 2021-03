FU così per l’introduzione dell’obbligo vaccinale 2017. Lo è ora in occasione della campagna di immunizzazione per Covid-19. Quando si discute di vaccini alcune fake news non hanno età. Nelle ultime settimane è tornata in auge la notizia che alcuni vaccini contro Sars-Cov-2 conterrebbero frammenti di feti abortiti. Feti creati appositamente allo scopo di produrre i nuovi vaccini. Una notizia priva di qualsiasi fondamento frutto di un’interpretazione errata della scheda tecnica del vaccino in cui sono indicati i vari componenti.

Nell’iter che porta allo sviluppo e commercializzazione di un farmaco (e i vaccini non fanno eccezione), la sperimentazione pre-clinica è di fondamentale importanza. Prima di passare all’uomo i potenziali nuovi farmaci vengono prima testati ‘in vitro’ e ‘in vivo’ in modello animale. Attraverso la sperimentazione in vitro infatti è possibile valutare alcune caratteristiche del prodotto anche attraverso l’utilizzo di cellule di origine umana opportunamente coltivato in laboratorio. Ciò permette di studiare nel dettaglio l’interazione tra la molecola da sperimentare e il “sistema” su cui andrà ad agire. Informazioni fondamentali per passare allo stadio successivo ‘in vivo’.

Le tecniche di sperimentazione

Nel corso degli anni i biologi di tutto il mondo hanno affinato sempre di più le tecniche di sperimentazione di nuove molecole ed in particolare hanno isolato alcune cellule di derivazione umana su cui sperimentare i potenziali nuovi farmaci. Tra le cellule di derivazione umana utilizzate nei laboratori di tutto il mondo, le più famose sono le HeLa e le HEK. Le prime sono cellule derivate dal tumore alla cervice uterina di Henrietta Lacks -una donna che lavorava nei campi di tabacco della Virginia- nel lontano 1951. Le seconde sono cellule provenienti da un feto abortito ad inizio degli anni ’70. Poste in determinate condizioni sperimentali le HeLa e le HEK si replicano all’infinito e con più facilità delle cellule adulte (le prime perché con caratteristiche tumorali, le seconde perché di derivazione embrionale). Per questa ragione rappresentano un buon modello per fare ricerca da oltre 50 anni a questa parte.

I vaccini a vettore virale

Nel caso specifico dei vaccini a vettore virale (AstraZeneca, Janssen e Sputnik V), le cellule utilizzate ai fini di sperimentazione e produzione sono le HEK. Questi vaccini, così come quelli a mRNA, hanno l’obbiettivo di far produrre alle nostre cellule la proteina Spike del coronavirus. Mentre con i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna l’informazione necessaria è contenuta nell’mRNA che viene incapsulato in una sfera di lipidi, in quelli a vettore virale l’informazione è sotto forma di DNA che viene incapsulato in un adenovirus, un virus innocuo per l’uomo ma che funge da navetta capace di trasportare le informazioni all’interno della cellula. Il vaccino è dunque composto da un virus contenente DNA. Ed è proprio in relazione all’adenovirus che entrano in gioco le cellule HEK.

I virus per moltiplicarsi hanno bisogno di infettare delle cellule. Per questa ragione nella produzione su larga scala del vaccino occorre moltiplicare il più possibile le particelle virali. Moltiplicazione che avviene all’interno delle cellule HEK, serbatoio ideale per la produzione del vaccino.

Il processo di purificazione

Ma la moltiplicazione nelle HEK non è che un passaggio del processo produttivo del vaccino. Non a caso, nel bugiardino di accompagnamento del prodotto, viene specificato l’utilizzo delle HEK è finalizzato ad ottenere le particelle virali. Inoltre, una volta fatto moltiplicare il virus, lo step successivo prevede numerosi passaggi di purificazione del prodotto in modo tale che nella fiala del vaccino sia presente solamente il virus contenente la porzione di DNA utile a produrre la proteina Spike, acqua, sali ed alcuni eccipienti utili alla conservazione del prodotto. Un processo, quello di purificazione, di fondamentale importanza soprattutto ai fini della sicurezza del prodotto. Ecco perché, nel prodotto finale, non sono affatto presenti frammenti cellulari di alcun tipo.

La posizione della Chiesa

Al di là della questione puramente scientifica – le HEK e molte altre cellule di derivazione embrionale sono utilizzate in tutto il mondo da anni- l’uso di cellule provenienti da feti ha posto all’interno della Chiesa Cattolica numerose riflessioni circa il loro utilizzo. Chiarito il fatto che non vi è alcuna creazione di embrioni destinati alla produzione di vaccini -ma le cellule embrionali oggi utilizzate derivano da un feto abortito negli anni ’70-, la posizione della Chiesa, ribadita in luglio una nota della Pontificia Accademia per la Vita è chiara: “Le caratteristiche tecniche di produzione dei vaccini più comunemente utilizzati in età infantile ci portano ad escludere che vi sia una cooperazione moralmente rilevante tra coloro che oggi utilizzano questi vaccini e la pratica dell’aborto volontario. Quindi riteniamo che si possano applicare tutte le vaccinazioni clinicamente consigliate con coscienza sicura che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione all’aborto volontario. Pur nell’impegno comune a far sì che ogni vaccino non abbia alcun riferimento per la sua preparazione ad eventuale materiale di origine abortivo, si ribadisce la responsabilità morale alla vaccinazione per non far correre dei gravi rischi di salute ai bambini e alla popolazione in generale”.