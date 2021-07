Mentre ci si aspetta che la variante Delta di Sars-Cov-2 diventi dominante anche da noi come lo è ormai in altri Paesi, ci si chiede l’impatto che avrà sulla curva dei contagi. Si discute come confrontarsi con la nuova situazione epidemica, che misure prendere e se conviene comportarsi come nel Regno Unito: libera circolazione del virus fin quando questo non incida su ricoveri ospedalieri e frequenza di malattia severa, ammesso che il premier britannico mantenga questa ricetta vista la sostanziale opposizione di larga parte dei sanitari e dei microbiologi del suo Paese, testimoniata da un recente editoriale della rivista The Lancet.