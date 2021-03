C’E’ chi prima di un prelievo di sangue sviene, chi inizia a sudare senza controllo, chi soffre di nausee, chi scappa. Uno stato di ansia e di agitazione che può addirittura portare alla decisione di non sottoporsi alle terapie. E non sono soltanto i bambini ad aver paura delle iniezioni, molti adulti sviluppano una vera fobia all’idea di introdurre un ago nel proprio corpo. E se le statistiche dicono che prima della pandemia il 10-20% della popolazione soffriva di questo tipo di stress, un recente studio dell’università del Michigan ha rilevato che il 16% degli adulti di diversi paesi quest’anno ha evitato le vaccinazioni antinfluenzali proprio per la paura della siringa. In Italia la percentuale è di circa il 10%.

La notizia pubblicata sul New York Times, ha suscitato la preoccupazione degli operatori sanitari che stanno organizzando vaccinazioni di massa anti Covid 19 e negli Stati Uniti è partita una campagna di informazione per capire l’entità del problema. Mary Rogers, una degli autori dello studio, se da una parte sottolinea che è troppo presto per sapere quante persone si asterranno anche dal vaccino anti Covid-19 per non affrontare l’iniezione, dall’altra invita a non sottovalutare la questione. Perché se, come dicono gli esperti, la paura dell’ago tende a diminuire con l’avanzare dell’età, il dato rimane preoccupante. Perchè? I picchi di contagio da coronavirus riguardano soprattutto i giovani, proprio coloro che ne soffrono di più. “Sarebbe davvero incredibile se la paura di fare l’iniezione impedisse a qualcuno di vaccinarsi. Bisogna far capire a tutti che ci sono diverse tecniche per vincerla” ha spiegato il dottor Nipunie S. Rajapakse, esperto di Malattie infettive presso la Mayo Clinic in Minnesota. E visto che non c’è alternativa a un’iniezione intramuscolare per vaccinarsi, ecco dunque qualche consiglio.

Un conto sono le insicurezze che fanno parte della vita, un’altra le fobie. Quella che riguarda la paura degli aghi si chiama belenofobia ed è ben definita e persistente. “Quando si arriva al punto che tutto questo sta interferendo con il proprio stato di salute al punto di rinunciare alle cure o a sottoporsi al vaccino, continuando comunque a temere il contagio, bisogna rivolgersi ad uno specialista”, ha detto Dianne Chambless, professore in pensione di Psicologia presso l’Università della Pennsylvania. Come con altri tipi di fobie, bisogna affrontare le proprie insicurezze un po’ alla volta come chi ha paura delle altezze e deve affacciarsi alla finestra un po’ alla volta. Così i giorni precedenti al vaccino, cerchiamo di prepararci parlando con chi ci può rassicurare, condividendo la paura.

Avvisa l’infermiera

Se la paura è così grave da rischiare di svenire, conviene parlare prima con l’infermiera chiedendo di poter ricevere la propria dose di vaccino rimanendo sdraiato. Meglio andare accompagnati da qualcuno che conosca questa nostra fragilità. In sala d’attesa cerchiamo di rilassarci: pensiamo che che tutto avverrà in pochi minuti e che sarà indolore. Meglio distogliere l’attenzione guardando un video, ascoltando musica oppure praticando tecniche di respirazione profonda o meditativa. Molte persone scelgono di non guardare direttamente l’ago. In effetti, non c’è bisogno di vederlo.

Concentriamoci sui vantaggi

Nel caso del vaccino Covid-19, concentriamoci sui vantaggi che porterà il vaccino che riuscirà a consentire un ritorno alla normalità.