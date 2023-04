Covid, Schillaci: resta l’obbligo delle mascherine in Rsa e Pronto soccorso

– “L’obbligo di utilizzo delle mascherine resterà nelle Rsa, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei Pronto soccorso”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della cerimonia del conferimento delle medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale, precisando che oggi firmerà l’ ordinanza in materia. Al bar, in mensa e nelle sale di stazionamento degli ospedali, le mascherine non dovrebbero essere più obbligatorie né consigliate, dopo la scadenza del 30 aprile.

La nuova ordinanza a cui stanno lavorando i tecnici del ministero della Salute dovrebbe prevedere una riduzione delle aree in cui pazienti, personale e parenti in visita dovranno indossare la mascherina. Nelle zone in cui non sarà più obbligatorio, l’idea è di lasciare una raccomandazione all’uso del dispositivo di protezione se sono presenti anziani, pazienti fragili e immunodepressi, per tutelarli. La decisione finale spetterà ai direttori sanitari degli ospedali, ai direttori medici delle strutture territoriali e a medici di famiglia e pediatri nei loro studi e nelle sale d’attesa.