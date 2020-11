La seconda ondata

CHI SI illudeva che il peggio fosse passato e che finalmente l’assistenza sarebbe tornata a livelli normali o quasi, si dovrà ricredere. E quali sono le discipline che tengono i pazienti col fiato sospeso per diagnosi mancate, controlli saltati e trattamenti salvavita non effettuati? Risposta ovvia, quanto inquietante:. Non c’è ragione che tenga, tornare all’attacco è giusto anche lanciando l’ennesimo allarme che, stavolta, arriva da, presidente della Società italiana di Cardiologia e ordinario all’università Magna Graecia di Catanzaro.

Si rifà alla seconda ondata del virus, ribadendo che tiene sotto scacco il cuore degli italiani: “La paura del contagio, già a marzo scorso, aveva dimezzato i ricoveri per infarto e triplicato la mortalità. Tantissime persone sono morte a casa senza alcuna possibilità di trattamento, mentre un’altra fascia di pazienti, paradossalmente più fortunata, è sopravvissuta, ma con gravi danni al cuore e al cervello, perché gli accidenti cardiovascolari sono tempo-dipendenti. Significa che ci si può salvare, scampando a lesioni irreversibili solo se si interviene in poche ore. Oggi, che sembrava si fosse tornati alla normalità – avverte il docente – almeno per l’emergenza, ci ritroviamo un’altra volta con il blocco delle visite ambulatoriali cardiologiche, dei reparti e delle Utic (Unità di Terapia intensiva coronarica). Le conseguenze potrebbero essere ancora più catastrofiche, con il rischio di vanificare quegli straordinari progressi della cardiologia che negli ultimi due decenni hanno allungato la vita di cinque anni”.

La Società italiana di Cardiologia è stata la prima al mondo a dimostrare durante la pandemia la riduzione di oltre il 50 per cento dei pazienti accolti nei raparti specialistici e dell’incremento vertiginoso della mortalità ospedaliera. A ruota poi, i dati sono stati confermati dalle statistiche di tutta Europa e degli Usa.

I contagi del personale sanitario

Le ragioni dello stop che minaccia cardiopatici e pazienti con patologie vascolari rimandano ancora una volta alla diffusività del coronavirus pandemico che non risparmia operatori di corsie e pronti soccorso. “In alcune regioni, soprattutto al sud, i centri cardiologici sono stati chiusi e i reparti di cardiologia svuotati perché è in aumento il numero delle unità contagiate da Covid-19 – riferisce Indolfi che sottolinea anche un altro nefasto effetto della pandemia: “Molte divisioni cardiologiche sono state convertite a reparti Covid-19. In questo scenario, se i numeri dei contagiati aumenteranno ulteriormente, è prevedibile un impatto drammatico sulle malattie cardiovascolari, ben maggiore rispetto allo scorso marzo”.

Visite e consulenze rinviate

Basta pensare al totale delle visite, programmate da tempo e poi cancellate, ai controlli e ai ricoveri per interventi di angioplastica coronarica e di altre procedure elettive. Se l’impianto di uno stent in un’arteria del cuore sede di occlusione, viene ritardata o non effettuata in tempi rapidi, è ipotizzabile che un trombo occluda improvvisamente e del tutto un vaso. Un accidente che si traduce in infarto e che molte volte mette a rischio la sopravvivenza dello stesso paziente. Ma le procedure sono tante: dalla Tavi alla Clip mitralica, ai pacemaker da impiantare o controllare, ai defibrillatori, alle ablazioni per fibrillazione atriale e aritmie gravi. “Tutto questo si somma ad arretrati che già erano difficili da smaltire – avverte Indolfi – ma adesso rischia già dal prossimo mese di produrre un ulteriore incremento della mortalità e della disabilità, a cui si aggiunge una minaccia concreta di due volte maggiore di non sopravvivere al virus di chi soffre di malattie cardiovascolari”.

I dati

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia con più di 240000 vittime all’anno. Osserva Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia alla Federico II di Napoli e presidente eletto Sic: “Se non si interviene rapidamente a potenziare i reparti di cardiologia, gli ambulatori e le reti dell’emergenza cardiologica, attraverso programmi di intervento condivisi con le autorità sanitarie locali, la prevenzione, la diagnosi e la terapia dell’infarto e delle altre patologie cardiovascolari diventeranno difficili, con effetti facilmente intuibili. Sono indispensabili a questo punto riforme strutturali e organizzative, ma sostanziali e immediate. In più, servono finanziamenti per assunzione di personale medico e sanitario, l’aggiornamento tecnologico degli ospedali e un mantenimento dei posti letto in cardiologia, per scongiurare conseguenze peggiori della scorsa primavera. E infine vanno avvertiti i soggetti a rischio: non trascurino fattori come ipertensione, ipercolesterolemia, obesità e diabete, per evitare che la polarizzazione dell’attenzione sulla epidemia Covid abbia la meglio, distraendoli dalle loro patologie croniche cardiovascolari”.



