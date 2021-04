I due giorni di rientro a scuola, il 30 e il 31 marzo, dopo quindici giorni di didattica a distanza e prima della chiusura per le vacanze, si sono trasformati in un incubo per una quarantina di famiglie che ora sono in quarantena.

I figli frequentano le elementari dell’istituto comprensivo Via Soriso, in una traversa di via Boccea, non lontano dal capolinea della metro A Battistini: è qui che, “coinvolti in un piccolo cluster familiare – spiegano fonti della Asl Roma 1 che seguono il caso – due fratellini sono risultati positivi al Coronavirus”.

Il primo giorno di rientro a scuola dei due bambini è stato anche l’ultimo: in classe, il 31, non ci sono proprio andati, dopo aver manifestato dei sintomi. Così sono scattati i controlli dei sanitari: accertata la positività dei piccoli alunni, le due classi che frequentano sono state messe ufficialmente in quarantena dalla Asl.

Prontamente la dirigente scolastica Daniela Porfiri ha avvisato le famiglie coinvolte attraverso il registro elettronico. Secondo le mamme, però, altre tre classi sarebbero in attesa di disposizioni. La Pasqua, dunque, è compromessa per una quarantina di bambini, che, però, dal 7 non potranno nemmeno rientrare in presenza. Si dovrà attendere almeno la settimana dopo, quella che comincia da lunedì 12 aprile, oltre al risultato dei tamponi.

Solo a febbraio si erano registrati 190 cluster in tutto il Lazio. E anche a marzo, prima di entrare in zona rossa, diversi istituti avevano chiuso, a maggior ragione a causa delle varianti: il primo caso di “brasiliana” del Lazio, infatti, era stato registrato proprio in una scuola, la Sinopoli-Ferrini, nel II municipio.