L’onda dei contagi in Grecia blocca in porto la nave. Msc Magnifica, uno dei giganti del mare della compagnia di crociere non salperà da Bari sabato 29 agosto, come annunciato dalla società prima di Ferragosto, ma da sabato 26 settembre. La nave avrebbe dovuto lasciate il porto del capoluogo pugliese per fare rotta su Corfù, Katakolon e poi verso il Pireo. A far slittare la partenza è l’impennata dei contagi che ha interessato molti turisti italiani di ritorno dalla Grecia. E la pioggia di cancellazioni arrivate negli ultimi giorni da parte di chi aveva messo in tasca il biglietto per una crociera di sette notti nel Mediterraneo orientale.

“Vista la recente introduzione di ulteriori test per i cittadini che si sono recati lì, e in virtù del fatto che l’itinerario della nave comprende ben tre scali nel Paese, la compagnia sta registrando numerose cancellazioni e una flessione della domanda”, spiega la società. Che aggiunge: “In forza di ciò si è dovuta assumere la decisione di posticipare di quattro settimane la ripartenza della nave”.

Msc Magnifica, con l’ammiraglia della flotta (Msc Grandiosa) sarebbe stata fra le prime navi al mondo a effettuare crociere complete con itinerari di una settimana, almeno secondo la compagnia. La stessa che aveva messo a punto un protocollo validato dal Rina, il Registro italiano navale che ne aveva verificato la conformità alle direttive europee. Era previsto il test Covid-19 per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima di ogni crociera; le escursioni sarebbero state “protette”, ovvero organizzate soltanto dalla compagnia per i propri ospiti; la copertura assicurativa in caso di contagio prima, durante o dopo la crociera; il maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche a una capienza ridotta della nave.

E poi nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet completamente ridisegnato, con un servizio sanitario di bordo potenziato. Tutto inutile: passeggeri ed equipaggi dovranno restare a terra. Msc Crociere, si legge in una nota “è fiduciosa che le prenotazioni torneranno a crescere nelle prossime settimane proprio grazie al fascino dell’itinerario proposto. Le vendite di Msc Magnifica sono aperte ai residenti dell’area Schengen, anche se si prevede che in questa prima fase di riavvio delle operazioni la maggior parte degli ospiti sarà costituita da cittadini e residenti in Italia”.