Le infusioni di cellule staminali mesenchimali da cordone ombelicale sono in grado di “ridurre la mortalità dei pazienti Covid-19 in gravi condizioni e ne accelerano i tempi di recupero”. E’ quanto ha registrato uno studio randomizzato controllato, pubblicato su ‘Stem Cell Translational Medicine’, coordinato da Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute (Dri) e del Cell Transplant Center dell’Università di Miami. “È come la tecnologia della ‘bomba intelligente’ ma nei polmoni, in grado di ripristinare la normale risposta immunitaria e invertire le complicazioni da Sars-Cov-2 potenzialmente letali”, ha osservato Ricordi che ha aggiunto che “un solo cordone ombelicale, donato da un taglio cesareo, può produrre fino a 10mila dosi per questo trattamento”.

