In questo momento “preoccupa la pressione sui pronto soccorso, dobbiamo trovare assolutamente una modalità per cui non ci sia questa pressione. Serve una medicina del territorio che prenda in mano la situazione per pazienti meno gravi. L’intasamento dei pronto soccorso è un pericolo che va evitato, anche perché c’è un rischio: le altre malattie non sono andate via, e con l’inverno alle porte arriveranno anche altri virus respiratori”. Lo sottolinea Luca Richeldi, direttore dell’unità di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts) sull’emergenza coronavirus, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre.

Fonte