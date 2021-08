I neonati e i bambini nel mirino di uno studio canadese. “Il rischio di trasmissione del virus nella fascia d’età da zero a tre anni – sottolinea la ricerca – è più alto del 43% rispetto ai ragazzi tra i 14 ed i 17 anni”. Protetti dalla malattia grave, i bambini tra 0 e 3 anni (è di lunedì la notizia di un’impennata di casi under 12 negli Usa) ora sono sotto osservazione dell’agenzia per la Salute pubblica dell’Ontario, che ha condotto la ricerca, pubblicata su Jama Pediatrics, tra giugno e dicembre 2020, coinvolgendo 6.280 famiglie della provincia canadese. Oltre i bambini tra 0 e 3 anni, hanno un tasso di trasmissione di Covid all’interno delle famiglie più alto degli adolescenti, i bambini tra i 4 e gli 8 anni (il 40% in più) e quelli da 9 a 13 anni (13% in più). E alcuni studi, si legge sempre nella ricerca, hanno rilevato che i bambini più piccoli hanno maggiori possibilità di essere asintomatici (un terzo dei casi lo sono, secondo una revisione di 350 ricerche condotta da un gruppo di università americane).