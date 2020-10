Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, professore di Igiene all’università Cattolica, prova a spiegare sul ‘Corriere della Sera’ il passaggio contestato del suo articolo del 2 aprile scorso, citato in una nota del rapporto pubblicato dall’Oms il 13 maggio. “Alla fine si è dovuto ricorrere al lockdown, misura di cieca disperazione”, c’era scritto in quel testo, recuperato dal Comitato dei familiari delle vittime. “Nessuno al mondo era preparato, noi siamo stati i primi e abbiamo fatto il possibile prima per contenere. Poi, quando abbiamo capito che non era possibile, abbiamo dovuto mitigare”.

