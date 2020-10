“La politica in questa pandemia è debole. E’ un momento molto delicato anche per il fatto che i tecnici vengono interpellati ma molto spesso non ascoltati. E questo non avviene soltanto nel nostro Paese. Noi abbiamo buoni tecnici, in tutti i settori, ma nelle democrazie occidentali prevalgono altri interessi, non solo in Italia. E questo è dannoso per tutto: per la pandemia virale, per quella economica e per quella mentale e psicologica”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente dell’Università Cattolica, intervenuto al XIII Congresso nazionale della Società scientifica di Health technology assessment (Sihta) nella sessione dedicata alla sanità del futuro.

