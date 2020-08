L’Italia, in questi giorni, “continua a navigare in una situazione di allarme ancora controllato. La continuazione di questa navigazione a rischio dipende dai comportamenti: dobbiamo continuare a comportaci bene, distanziandoci, curando l’igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavoro e utilizzando le mascherine. Così possiamo mantenere il controllo di questa situazione”. Lo sottolinea Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’Università Cattolica, ospite di Sky Tg24, commentando i dati in aumento sui contagi nel nostro Paese.

