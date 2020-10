“Mancano almeno 4mila anestesisti”. A sottolinearlo è Mario Riccio, l’anestesista di Piergiorgio Welby, oggi primario di rianimazione a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, consigliere dell’Associazione Luca Coscioni, commentando l’allarme relativo alle terapie intensive a rischio saturazione per Covid. “L’allarme dei posti letto è reale, ma nasconde un’altra emergenza che ritengo maggiore, relativa alla crisi di personale – ha detto Riccio – Se letti e respiratori si possono acquistare il personale non si può creare, e tale mancanza è risultata fondamentale nella difficile gestione della prima ondata”.

