“Se da una parte possiamo vedere uno spiraglio, dall’altra dobbiamo tenere duro“. Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa al ministero per il monitoraggio dei dati settimanali della Cabina di regia Covid-19. “Gli indici dei posti letto e delle terapie intensive non sono positivi. Gli ospedali saranno in sofferenza ancora per settimane“. “Si conferma un rallentamento, ma con un’incidenza ancora molto elevata – rimarca – Siamo a oltre 700 casi per 100mila, quest’estate eravamo sui 10-15 – conclude -. Purtroppo anche con la diminuzione dell’Rt la sofferenza dei servizi sanitari durerà ancora”.

