Sono stati respinti alla frontiera per motivi sanitari, a quanto apprende l’Adnkronos, 11 cittadini peruviani sbarcati ieri da un volo che aveva fatto scalo a Madrid, prima di atterrare a Fiumicino. Il Perù rientra tra i 13 paesi a rischio per i quali l’Italia ha bloccato i voli a causa dell’emergenza coronavirus. Gli stranieri, arrivati ieri sera all’aeroporto Leonardo da Vinci, sono stati sottoposti a termoscanner e sono risultati tutti senza febbre. Sistemati in isolamento in una camera di accoglienza, sotto il controllo degli uomini della Polaria e assistiti dal personale aeroportuale, i cittadini peruviani sono stati rimpatriati questa mattina.

