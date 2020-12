“Il DG OMS fu informato il 28/05 della censura del rapporto da uno dei ricercatori: ecco la sua mail. Ne ha dato conto anche Associated Press con un servizio di Nicole Winfield. Lunedì alle 21.20 su Rai3 una intervista eccezionale a Francesco Zambon, autore dello studio”. Così sul proprio profilo twitter la trasmissione di Rai3, ‘Report’, annuncia che il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, era stato informato già il 28 maggio scorso della censura del rapporto in cui si denunciavano le carenze del piano pandemico dell’Italia. ‘Report’ posta anche la mail in inglese inviata a Ghebreyesus da Francesco Zambon.

