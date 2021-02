QUELLE dei vaccini coronavirus è una storia tutta da scrivere. E uno dei trending topic riguarda le reazioni avverse da vaccini. La parola chiave è ‘monitorare’ e la tecnologia può essere di grande aiuto, soprattutto all’interno di comunità chiuse come quella di un grande ospedale. È l’obiettivo di ‘Generator App Vaccinale’, una app per smartphone sviluppata dal nuovo centro Gemelli Generator in collaborazione con la company belga Innovation Sprint Sprl.

Gemelli Generator (www.gemelligenerator.it) è un centro della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con competenze multidisciplinari, nato allo scopo di realizzare progetti e soluzioni innovative a supporto della ricerca e della pratica clinica. Tutto il personale della Fondazione, in concomitanza con la somministrazione della prima dose di vaccino, riceve un’informativa sull’applicazione, compatibile sia con iPhone che con Android, e viene invitato a scaricarla. L’utilizzo della App è estremamente semplice ed intuitivo.

Dopo aver scaricato la app sullo smartphone e aver effettuato la registrazione, all’utente viene richiesto di riportare eventuali reazioni avverse avute il giorno della vaccinazione e nei sette giorni successivi, attraverso un agile questionario. Il sistema, a marchio CE e certificato come Medical Device di classe I secondo la normativa europea di riferimento, integra i più robusti criteri di compliance con la General Data Protection Regulation e di qualità di gestione della sicurezza delle informazioni secondo lo standard ISO/IEC 27001.

L’opinione

“Questo servizio – commenta il professor Vincenzo Valentini, direttore del Gemelli Generator, del Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy) e vicedirettore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, con delega ai Big Data – trova la sua utilità diretta nel monitoraggio dei possibili eventi avversi, astenia, cefalea, dolori muscolari e/o articolari, febbre, brividi, nausea…, tramite una serie di dati reali autoriportati”.

L’utilizzo dell’App, grazie alla raccolta di dati elaborati tramite algoritmi di intelligenza artificiale potrebbe contribuire a finalità di salute pubblica attraverso una migliore definizione della reale prevalenza di reazioni avverse o sintomi post-vaccinali, da condividere con i referenti delle attività di farmacovigilanza.

“Lo sviluppo di questa soluzione – spiega il professor Giovanni Scambia, direttore scientifico del Policlinico Gemelli – è un esempio concreto di come sia possibile coniugare la ricerca alla prevenzione, rappresentando un ambito strategico su cui nel prossimo futuro continueremo a puntare molto in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”.