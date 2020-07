“Al vaccino oggi si dedicano duecento laboratori. Noi saremmo stati il 201esimo. Gli anticorpi monoclonali invece sono portati avanti da 6 o 7 gruppi nel mondo. Volevo fare qualcosa di speciale, e a Siena abbiamo effettivamente selezionato tre anticorpi che sono mille volte più potenti degli altri”. Rino Rappuoli è noto come uno dei massimi esperti di vaccini, ma nella lotta contro Covid-19 ha deciso di concentrarsi sugli anticorpi monoclonali. Si tratta di “anticorpi selezionati in laboratorio a partire da campioni di sangue di pazienti convalescenti o guariti, e poi ingegnerizzati”, spiega in un’intervista a ‘la Repubblica’ lo scienziato, Chief Scientist per la divisione vaccini della multinazionale farmaceutica Gsk, direttore del laboratorio di ricerca sugli anticorpi monoclonali della fondazione Toscana Life Sciences, a Siena.

Fonte