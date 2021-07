Nuovi casi di Covid fra i giovani turisti e piccoli focolai stanno costringendo le Asl di Alessandria e della Romagna ad un super lavoro di tracciamento. E’ il caso di una quindicina di ragazzi di un paese della provincia di Alessandria, tutti sui vent’anni, che, dopo una vacanza a Riccione, quando sono tornati a casa hanno manifestato sintomi e sono risultati positivi al tampone. Sulla comitiva di venti giovani solo cinque sono risultati negativi.

Arrabbiati i genitori dei ragazzi: uno, in particolare, racconta: “Mio figlio mi ha riferito che sono andati tre volte in discoteca, due a Riccone e una a Misano Adriatico, e in tutti i casi c’era una folla di giovani che ballava senza mascherina ignorando tutti i divieti”

Le aziende sanitarie di Alessandria e Rimini si sono messe in contatto e stanno cercando di tracciare i contatti. Cosa non semplice, visto che i ragazzi hanno frequentato locali e preso mezzi pubblici. Casi simili, sebbene più ridotti nei numeri, si sono verificati anche altrove e per alcuni locali sono in corso delle indagini con i tamponi dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi. L’attenzione resta comunque molto alta.