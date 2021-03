C’E’ CHI non ha mai smesso di lamentarsi e chi ha ormai sviluppato un’abitudine e affronta la cosa con serenità. Comunque la si viva, la mascherina è diventata parte integrante della nostra esperienza quando conversiamo. Ora, uno studio ne ha esaminato l’impatto sulla comprensione delle conversazioni fra persone perfettamente udenti. Il non potere vedere il labiale provoca nell’ascoltatore un aumento dello sforzo, una diminuzione delle prestazioni e della fiducia nella propria esperienza di ascolto. Tutto questo emerge facendo ascoltare degli audio perfettamente comprensibili, puliti e senza distorsioni acustiche perché registrati senza mascherina. Inoltre, lo studio mostra anche un peggioramento del monitoraggio metacognitivo, che consiste nella corretta valutazione e conseguente controllo della propria prestazione.

La videoconferenza

Il team dell’Università di Trento e di Lione che ha condotto lo studio, appena pubblicato sulla rivista iPerception, ha simulato una videoconferenza tra più persone in cui, come spesso accade, a volte il parlante era ben visibile, altre volte ancora indossava una mascherina, altre volte la telecamera era spenta e solo il nome era visibile. Per rendere la situazione ancora più verosimile, alla videoconferenza partecipavano molte persone e non solo i due soggetti dell’esperimento. Al variare di queste condizioni d’ascolto, e quindi della possibilità di vedere in faccia l’interlocutore, l’audio trasmesso consisteva di frasi di cinque parole, come “Anna compra dieci matite utili”.

Cala la fiducia

Per analizzare solo l’impatto dello stimolo visivo, quindi l’effetto del mascheramento del labiale, abbiamo tenuto sempre costante il messaggio audio: in tutte le condizioni sperimentali, l’audio era sempre pulito perché registrato senza mascherina – spiega Elena Giovanelli, prima autrice del lavoro. – Oltre a una minor fiducia dell’ascoltatore nell’esattezza delle informazioni comprese, nascondendo il labiale del parlante è emerso anche un peggior monitoraggio metacognitivo, che è la capacità di adeguare il proprio giudizio di sicurezza e di fiducia in sé alla propria reale prestazione. Ad esempio, chi sente solo due parole su cinque è un buon metacognitore se riconosce di averne sentite proprio solo due e non si sente sicuro”. Perché questo è così importante? “Questo rapporto tra come ho eseguito il compito e quanto mi sento sicuro va a determinare le strategie che metterò eventualmente in atto per correggere la mia performance”, aggiunge l’esperta.

Insomma le mascherine rendono molto più complicata la comunicazione tra individui. “Comprendere un parlante che indossava una maschera facciale era, nel nostro studio, paragonabile al non vederlo affatto – spiega Francesco Pavani, scienziato cognitivo dell’Università degli Studi di Trento, grande esperto di percezione multisensoriale e responsabile del lavoro. – Questo conferma l’importanza dell’intergrazione visuo-sonora nell’elaborazione del linguaggio”. Dove, oltre al labiale, c’è anche il gestuale.

Fin dall’inizio della pandemia si sono evidenziati i potenziali effetti sulla comunicazione interpersonale del distanziamento e dell’uso della mascherina, ma questo è il primo studio ad indagarne gli effetti sulle persone normodotate. “Le difficoltà che abbiamo rilevato nello studio sono esacerbate in alcune popolazioni di persone, come gli ipoacusici – spiega ancora Giovanelli. .Sappiamo che chi ha problemi uditivi fa riferimento maggiormente alle informazioni visive e poi ci sono le lingue non vocali, si pensi alla LIS dove alcuni segni sono discriminabili solo su base labiale”.

Il calo dell’udito

Secondo l’Oms, 360 milioni di persone nel mondo, di cui 7 in Italia (l’11% della popolazione), convivono con una diminuzione della capacità uditiva, ma il numero è destinato a raddoppiare nei prossimi trent’anni. Nel nostro Paese tra gli over 65 l’ipoacusia riguarda una persona su tre, con conseguente demotivazione alle occasioni sociali e decadimento cognitivo. Potrebbe esserci un effetto abitudine che riduca gli effetti negativi della mascherina? “Lo studio è stato fatto a inizio pandemia, quando la mascherina era per la maggior parte una novità – risponde Giovanelli – Sarebbe interessante rifarlo ora, anche per capire fino a che punto le persone sono consapevoli di questo problema e, quindi, vi cercano soluzioni”.

Longform

Come un velo

Le strategie per far fronte a queste difficoltà sono ben note alle donne che indossano il velo. Le loro testimonianze parlano di piccolo trucchi e aggiustamenti per trasmettere correttamente il proprio messaggio, come alzare il tono della voce o muovere esageratamente le sopracciglia. Tutte azioni comunque volontarie e quindi con un inferiore grado di spontaneità rispetto alle espressioni che siamo abituati a leggere e riconoscere. Chissà se ci ritroveremo anche noi con una sovracomunicazione espressiva quando potremo di nuovo togliere la maschera. Ops, la mascherina.