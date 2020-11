“È SOLO una banale influenza”. Sicuramente, questa frase l’abbiamo sentita più volte, ma non rispecchia esattamente la realtà. È vero, di per sé l’influenza non è una malattia grave, ma in alcuni casi il virus dell’influenza può portare a complicanze molto severe e spesso fatali, cioè superinfezioni causate da batteri, come la polmonite batterica secondaria, nella maggior parte dei casi dovuta agli pneumococchi. Ora, un nuovo studio – pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) – ha messo in luce il meccanismo alla base dello sviluppo di queste superinfezioni.



Lo studio

I ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia hanno, infatti, osservato come il virus dell’influenza, una volta giunto nei polmoni – cioè nelle vie aeree inferiori – sia in grado di determinare alcuni cambiamenti nell’ambiente circostante. Sarebbero proprio questi cambiamenti a favorire la crescita dei batteri all’interno dei polmoni. Ma cosa succede di preciso? Gli scienziati hanno utilizzato un modello animale (un topo) e hanno scoperto che diversi nutrienti e antiossidanti, come la vitamina C e altre sostanze che normalmente proteggono la cellula, fuoriescono dal sangue e arrivano nei polmoni dove creano un ambiente favorevole alla crescita dei batteri, in particolare dello pneumococco. A questo punto, i batteri si adattano all’ambiente producendo quantità elevate di un particolare enzima: l’enzima HtrA. Quest’ultimo contribuisce a indebolire il sistema immunitario e, in questo modo, promuove la crescita di pneumococco nelle vie aeree inferiori infettate dal virus dell’influenza.



L’ambiente favorevole alla crescita dei batteri

“La capacità dello pneumococco di crescere nelle vie aeree inferiori durante un’infezione influenzale sembra dipendere dall’ambiente ricco di sostanze nutritive, con livelli più elevati di antiossidanti, che si crea durante un’infezione virale”, sottolinea Birgitta Henriques Normark, professoressa presso il Dipartimento di microbiologia, tumori e biologia cellulare del Karolinska Institutet e autrice principale dello studio. “In altre parole, i batteri sono in grado di adattarsi a questo ambiente e di proteggersi dal sistema immunitario che ha, infatti, il compito di eliminare gli agenti estranei all’organismo, come appunto i batteri”. “HtrA – afferma Vicky Sender, ricercatrice dello stesso dipartimento e prima autrice dello studio – è un enzima, precisamente una proteasi, che aiuta a indebolire il sistema immunitario e consente ai batteri di penetrare nello strato cellulare protettivo all’interno delle vie aeree”.



Un punto di partenza per nuove terapie

I risultati dello studio forniscono preziose informazioni su come i batteri si integrano con l’ambiente polmonare e potrebbero essere utilizzati per trovare nuove strategie terapeutiche in grado di bloccare l’insorgenza delle superinfezioni. “Per esempio, una possibile strategia – osserva Sender – può essere l’uso di inibitori della proteasi per prevenire la crescita pneumococcica nei polmoni”. Inoltre, i ricercatori ritengono che meccanismi simili potrebbero potenzialmente essere osservati nei pazienti Covid-19 gravemente malati, sebbene per il momento non sia ancora noto se questi pazienti risultino sensibili anche a queste infezioni batteriche secondarie. “È probabile – afferma Henriques Normark – che l’infiammazione polmonare acuta, indipendentemente dalla causa, dia luogo al rilascio di nutrienti e antiossidanti nell’ambiente circostante e quindi consenta di creare un ambiente favorevole alla crescita batterica”.



L’influenza: da 250 mila a 500 mila decessi all’anno

Le infezioni da pneumococco sono la causa più comune di polmonite acquisita in comunità (cioè di infezione polmonare che si sviluppa in persone non ricoverate in ospedale). Quest’ultime hanno un’incidenza annua di circa 20-30 casi ogni diecimila abitanti nei paesi occidentali: si tratta di una delle principali cause di morte a livello mondiale. In Italia, solo nel 2017, i morti per polmonite sono stati oltre 13 mila e, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il virus dell’influenza determina a livello globale tra i tre e i cinque milioni di casi gravi di malattia e da 250 mila a 500 mila decessi ogni anno. Nel nostro paese, se consideriamo le cause di morte per patologie infettive, l’influenza rappresenta la terza causa dopo Aids e tubercolosi.