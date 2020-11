1.741 nuovi casi e 16 morti in Puglia secondo il bollettino di oggi. A comunicare i dati il presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. 9.745 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, così ripartiti i 1.741 casi positivi: 584 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 179 nella provincia Bat, 524 in provincia di Foggia, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito.

