“L’emergenza Covid ha sovraccaricato” i Pronto Soccorso italiani “mettendoli ulteriormente in crisi“. “Il personale, numericamente già carente prima dello scoppio della pandemia, si trova a trattare un elevato numero di sintomatici da coronavirus che, spesso spaventati, fanno riferimento ai Pronto Soccorso non trovando altre risposte all’esterno e che si sommano al carico quotidiano di pazienti di altra patologia”. Queste difficoltà “non possono che mettere a rischio la qualità del servizio, a prescindere dalla dedizione di chi ci lavora”. La Società italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu) torna a lanciare l’allarme, per bocca del suo presidente Salvatore Manca.

