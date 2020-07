Un test rapido e sicuro per studiare gli anticorpi neutralizzanti contro Sars-CoV-2, al centro della ricerca su nuove armi anti-Covid. A descriverlo è uno studio pubblicato su ‘Nature Biotechnology’ da un team di ricercatori della Duke-Nus Medical School di Singapore. Il test, che non richiede l’uso del virus vivo, è stato validato in due gruppi di pazienti con Covid-19 di Singapore e Nanchino, in Cina. E’ molto più veloce rispetto ai test convenzionali per la neutralizzazione degli anticorpi – richiede solo 1-2 ore per il completamento – e non deve essere eseguito in speciali laboratori di biosicurezza.

