“‘La vacca ha le corna al fine di inviare dentro di sé le forze formative eterico-astrali […] Attraverso la radiazione che proviene da corna e zoccoli si sviluppa molto lavoro all’interno dell’organo digestivo. […] Così nelle corna […] avete qualcosa che irradia vita – anzi irradia anche astralità’. Così Rudolf Steiner, filosofo ed esoterista austriaco che, vissuto a cavallo tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900, postulava che le forze che penetrano nell’apparato digerente della vacca attraverso il suo corno (della vacca, intendo), influenzano la composizione del letame del bovino, rinforzandolo. Sicché, una volta che la vacca si fosse liberata del fisiologico ‘peso’ rinforzato dall’energia veicolata dal proprio corno, il letame evacuato sul terreno avrebbe arricchito quest’ultimo di forze esoteriche capaci di rendere più fertile il terreno, così favorendo la sviluppo delle coltivazioni, dalla semina alla raccolta. Si basa su queste premesse magico-esoteriche di fine 800 la preparazione del cosiddetto ‘cornoletame’, elemento cardine della cosiddetta agricoltura biodinamica, pratica arcana e misteriosa nella quale i processi vitali della terra verrebbero processati dalle forze dei pianeti sottosolari (Luna, Mercurio e Venere), e tutto per il tramite magico di un corno di vacca farcito di sterco e interrato dalla festa di San Michele (29 settembre) alla settimana santa. Ecco… una cosa di questo genere (anzi proprio questa), inclusa in un disegno di legge, è stata approvata quasi all’unanimità (195 voti a favore, uno contrario e un astenuto), giovedì 20 maggio dal Senato della Repubblica… Italiana”. Così in una nota l’immunologo Mauro Minelli.





