Come si trasforma un innocuo virus animale in un patogeno spietato, capace di rivoluzionare la vita di miliardi di esseri umani? Ovviamente non esiste un’unica ricetta. Ma tra migliaia di ingredienti possibili ce n’è uno che sembra tornare con una certa insistenza: i pipistrelli, animali sospettati di aver dato origine a Sars-Cov-2 e a una lunga lista di altri potenziali microrganismi pandemici. Quando si scopre un nuovo virus sono sempre sul banco degli imputati. E se in parte ormai si tratta probabilmente di pregiudizi, alcune caratteristiche della loro biologia sembrano effettivamente renderli un perfetto reservoir di microrganismi pronti per un salto di specie: i pipistrelli hanno infatti una capacità unica di coesistere con i virus senza presentare segni clinici dell’infezione, grazie a un sistema immunitario che funziona in modo molto differente dal nostro. Merito, probabilmente, di un’altra capacità unica nel regno animale: si tratta infatti dei soli mammiferi in grado di volare, una caratteristica che ha imposto adattamenti radicali al loro organismo nel corso dell’evoluzione. La scienza si dedica da tempo a studiarli, e un nuovo studio pubblicato sulle pagine di Nature da un team di ricercatori della Duke-NUS Medical School di Singapore aiuta a fare il punto sulle ultime scoperte sull’incredibile resistenza alle malattie sviluppata dai pipistrelli.

Un campo di studio cruciale, perché approfondendo i meccanismi biologici che permettono a questi animali di convivere senza danno con così tanti microrganismi potenzialmente pericolosi potremo imparare a fermare le zoonosi prima che si trasformino in autentiche pandemie, e magari anche sviluppare nuove terapie contro malattie infettive, patologie autoimmuni, e persino tumori. Ricordando ovviamente che una pandemia non è mai colpa dei virus, né degli animali che li ospitano, ma unicamente degli esseri umani, che invadono e distruggono il loro ambiente naturale spingendoli a una convivenza forzata che (evidentemente) non giova a nessuno.

I rischi, in effetti, erano noti da tempo, ma guardando alla situazione attuale sembra evidente che non si sia fatto abbastanza per limitare i contatti tra esseri umani e fauna selvatica, pipistrelli in primis. L’allarme più recente, in questo senso, è quello lanciato da uno studio del 2017 (anche questo apparso su Nature) che ha catalogato tutti i virus noti che infettano la fauna selvatica, e calcolato quali animali ospitano quelli con maggiore probabilità di effettuare un salto di specie, e trasformarsi in zoonosi (malattie trasmesse all’uomo dagli animali). Arrivando a una conclusione: sono proprio i pipistrelli ad ospitare il maggior numero di microrganismi potenzialmente pericolosi per gli esseri umani.

Negli ultimi anni, d’altronde, gli esempi non sono mancati: Sars nel 2002, Mers nel 2012, Sars-Cov-2 nel 2020, tutti patogeni collegati, in modo più o meno diretto, ai pipistrelli. Ma anche il temibile virus Nipah, un microrganismo estremamente letale ma attualmente poco infettivo tra esseri umani, che per l’Oms rappresenta uno dei maggiori pericoli pandemici dei prossimi decenni perché basterebbe una semplice mutazione per aumentarne la capacità di trasmissione da uomo a uomo, provocando scenari da fine del mondo. O ancora, il virus Hedra, parente stretto del virus Nipah diffuso in Australia; Ebola, che, nonostante la mancanza di certezze sull’effettivo serbatoio in natura, si ritiene aver avuto origine, almeno dal punto di vista evolutivo, nei pipistrelli; e il virus Marburg, strettamente imparentato con Ebola ed altrettanto letale.

Con tante zoonosi a loro carico, è facile immaginare che i pipistrelli convivano con un numero più elevato di virus rispetto al resto del mondo animale. Ma è realmente così? “In realtà si tratta di un tema piuttosto dibattuto tra gli esperti – ci racconta Stefania Leopardi, veterinaria del laboratorio di Zoonosi emergenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – bisogna ricordare che i chirotteri (i pipistrelli, ndr) sono il più numeroso gruppo di mammiferi dopo i roditori, e ne fanno parte circa il 20% delle specie conosciute di mammiferi. Che ospitino o abbiano avuto un ruolo nell’evoluzione della maggior parte dei virus zoonotici emersi negli ultimi anni non è dunque così sorprendente. Questi animali effettivamente tendono a convivere con un numero particolarmente elevato di virus, ma è anche vero che dalla scoperta del virus Sars nei pipistrelli, pubblicata nel 2005, la ricerca di nuovi virus potenzialmente pericolosi si è concentrata su questi animali, e in qualche modo, come si suol dire, chi cerca trova”. Inoltre – sottolinea l’esperta – quando parliamo di pipistrelli come reservoir di virus, spesso ci dimentichiamo di precisare che solo in rari casi, ossia per lyssavirus, Nipah, Hendra e Marburg, questi animali hanno un ruolo diretto nella trasmissione. In tutto gli altri casi ad oggi è confermato solamente un ruolo evolutivo: anche Sars-Cov-2 non è ancora mai stato identificato nell’organismo di un pipistrello, e si parla di loro solamente perché ospitano virus simili, i cosiddetti Sars-like, da cui questo si è probabilmente evoluto molto tempo fa.

Con oltre 1.400 specie di pipistrelli conosciute, tutte estremamente diverse tra loro, è chiaro che lo studio del loro viroma (l’insieme di tutti i virus che coesistono con questi animali) è ancora gli inizi. Ma nonostante le incertezze appena elencate gli esperti concordano sul fatto che i pipistrelli ospitano, nel loro complesso, un numero particolarmente elevato di virus, almeno per quanto riguarda alcuni gruppi particolari come i coronavirus (soprattutto i cosiddetti Sars-like), o i lyssavirus (quelli della rabbia). E come dicevamo, alcune caratteristiche della loro biologia li rendono estremamente efficienti come reservoir virale per nuove zoonosi.

Per prima cosa, tendono ad abitare in grandi colonie, che possono contenere centinaia, o persino diverse migliaia di individui, che vivono sincronizzando moltissime attività come la riproduzione, la migrazione, la caccia. Questo favorisce la diffusione dei virus all’interno della popolazione, e le migrazioni, che grazie alla capacità di volare possono disperdere gli esemplari su distanze estremamente lunghe, contribuiscono ulteriormente alla diffusione all’interno delle specie.

Il volo ha moltissimi effetti peculiari anche sul metabolismo dei pipistrelli. Si tratta di mammiferi che non possono approfittare di tutti gli adattamenti alla vita aerea, come le ossa cave e le piume, sviluppati dagli uccelli in centinaia di milioni di anni di evoluzione. E questo vuol dire che per un pipistrello volare è molto, molto, più faticoso di quanto non lo sia per un volatile. Un pipistrello in media consuma 1.200 calorie in un’ora di volo, e ogni giorno utilizza fino al 50% delle scorte di energia immagazzinate nel suo organismo. Come è facile immaginare, questo richiede un metabolismo molto differente dal nostro e da quello della maggior parte dei mammiferi terrestri.

“La temperatura corporea dei pipistrelli è molto più elevata della nostra, e può superare i 40 gradi durante il volo. In passato era stato ipotizzato che questo inibisse in qualche modo l’attività dei virus, ma negli ultimi anni l’ipotesi ha perso terreno poiché non sembra supportata da dati sperimentali forti – sottolinea Leopardi – in più le ricerche più recenti puntano a una spiegazione diversa: i pipistrelli non sembrano avere una minore carica virale nel loro organismo, ma una maggiore capacità di convivere con i microrganismi senza che questi producano sintomatologie dannose. Si tratta di animali molto antichi, che nei 65 milioni di anni trascorsi dalla loro comparsa sulla Terra hanno evidentemente sviluppato un equilibrio con i virus, che permette ad entrambi di sopravvivere e prosperare senza danneggiarsi vicendevolmente”.

Le ricerche più recenti sembrano indicare che il sistema immunitario dei pipistrelli si affidi molto più del nostro alla cosiddetta immunità innata, cioè quei processi di difesa aspecifici che l’organismo attiva quando identifica un elemento estraneo ma non ha ancora avuto tempo di sviluppare difese mirate come gli anticorpi (la cosiddetta immunità adattativa). L’interferone, che nel nostro organismo viene prodotto solamente in presenza di un patogeno, sembra invece essere sempre attivo nell’organismo dei pipistrelli. Mentre gli anticorpi, che pure vengono sviluppati in seguito al contatto con un virus, non raggiungono mai concentrazioni che riterremmo efficaci per una specie come la nostra. Il loro Dna contiene inoltre geni che donano alle cellule un’alta resistenza alle temperature e allo stress ossidativo (essenziale per via del loro metabolismo estremamente veloce), che potrebbero fornire anche una maggiore resistenza ai danni provocati dai virus, e altri fenomeni morbosi come l’insorgenza di tumori.

Una risposta immunitaria mitigata

“Queste caratteristiche potrebbero aver reso i pipistrelli in grado di convivere pacificamente con i virus, permettendo loro di replicarsi ma impedendo che producano effetti dannosi per l’organismo – chiarisce Leopardi – tuttavia quel che è certo è che sono tutti accomunati da un sistema immunitario molto diverso dal nostro: un particolare interessante, ad esempio, è che la risposta immunitaria dei pipistrelli non diventa mai eccessiva, cosa che invece può accadere negli esseri umani. Non a caso, molte malattie associate a virus che si sono probabilmente evoluti nei pipistrelli, come Covid 19 ed Ebola, provocano danni nella nostra specie proprio a causa di un’eccessiva risposta immunitaria, quella tempesta di citochine che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa pandemia e che nei pipistrelli sembra invece non avvenire”.

Qualcosa nella biologia dei pipistrelli li rende quindi estremamente resistenti alle malattie. In effetti hanno una durata della vita sorprendentemente lunga per animali della loro taglia (e con un simile metabolismo), che raggiunge anche i 20-30 anni, e un’incidenza pressoché nulla di tumori. Anche per questo, studiare più a fondo il loro sistema immunitario potrebbe rivelarsi preziosissimo anche per migliorare la nostra salute.

In attesa di nuove scoperte, come possiamo impedire che qualche altro virus dei pipistrelli si trasformi in una zoonosi potenzialmente catastrofica? C’è solo un modo: evitare di invadere l’ambiente in cui vive la fauna selvatica. Il contatto con gli animali d’altronde è da sempre una delle fonti principali di nuove malattie per la nostra specie. Basta guardare ai bovini per rendersene conto: oggi li consideriamo animali tutto sommato innocui, ma la loro domesticazione ci ha lasciato in dono due malattie come morbillo e tubercolosi, che a millenni di distanza ancora rappresentano un serio pericolo per la salute di milioni di persone. Allo stesso modo, è quando l’uomo invade l’ambiente dei pipistrelli, cacciandoli o costringendoli a vivere a ridosso delle comunità umane, che nasce il pericolo di spillover e di nuove pandemie. Un pericolo a doppio senso, che mette a rischio sia noi che i pipistrelli: la sindrome del naso bianco, o white nose syndrome, è una malattia che sta decimando le popolazioni di chirotteri degli Stati Uniti; è causata da un fungo endemico tra i pipistrelli europei (e per loro innocuo), introdotto in America a metà dei duemila proprio dalla nostra specie. Prima di puntare il dito, insomma, è sempre il caso di fare un bell’esame di coscienza.