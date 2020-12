Dopo aver ricevuto il vaccino anti covid “sto benissimo, sono molto emozionato. Sono stato orgoglioso, lavoro qui da 9 mesi e sono davvero contento. Da oggi parte la campagna vaccinale e spero che tutti si vaccinino. Ai no Vax dico che oggi è importante vaccinarsi, è stato un anno difficile e non riesco neanche a parlare di quello che ho visto in reparto. Sono contento di essere stato una ‘cavia’ se pensano questo, ma sbagliano: il vaccino va fatto”. Così all’Adnkronos Salute Omar Altobelli, l’operatore socio-sanitario, tra le prime 5 persone che oggi hanno ricevuto il vaccino Pfizer-Biontech al Vax Day allo Spallanzani.

