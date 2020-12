“Il 24 dicembre, una volta che il vaccino sarà approvato dall’Agenzia europea lunedì 21 dicembre e poi congiuntamente dalla Commissione europea e da Aifa, camion dell’azienda Pfizer partiranno dal sito di produzione in Belgio con i primi quantitativi. Il 25 dicembre, scortati dall’esercito, raggiungeranno lo Spallanzani. Da qui, tra il 25 e il 26, le dosi saranno inviate alle Regioni. Il 27 saremo pronti a cominciare con una grande e comune somministrazione europea dimostrativa”. Lo dice in un’intervista sul Corriere della Sera Nicola Magrini, direttore dell’agenzia del farmaco (Aifa) secondo cui “il 27 dicembre è una data concordata con l’Ue per dare un segnale di unità e condivisione”.

Fonte