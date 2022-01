“Polmoniti gravissime” da covid “con poche speranze di sopravvivere in pazienti non vaccinati anche senza altre patologie. E’ veramente un peccato suicidarsi così. È un peccato sfibrare il nostro sistema sanitario per logiche irrazionali. Già quasi 200 ricoverati all’ospedale Cervello”. E’ lo sfogo di Tiziana Maniscalchi, primario del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. “Cari non vaccinati – si appella il medico – in questo momento state a casa per evitare di contrarre un’infezione che per voi sarebbe con ogni probabilità mortale”.

“E voi vaccinati provvedete alla terza dose che protegge e rende la malattia “sopportabile” – aggiunge – Io ve l’ho detto. Tempo di ripeterlo dentro il Pronto soccorso non ce n’è”.