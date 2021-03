di Silvia Mancinelli”La situazione ad oggi è altalenante, ma l’ospedale di Sanremo è pronto a sopperire alle necessità della città, ormai da un anno in campo contro il Coronavirus. Vaccinarmi è stata un’emozione, io e i miei colleghi lo abbiamo fatto e oggi affrontiamo questa seconda ondata con un’arma in più”. A parlare all’Adnkronos è Monica Allegri, coordinatrice del pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo e prima infermiera ad essersi vaccinata in tutta la provincia di Imperia. Sanremese doc, conosce la realtà del festival e il malumore dei ristoratori costretti a riabbassare le saracinesche dei loro locali con il ritorno in zona arancione da mezzanotte.





