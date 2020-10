In Italia “siamo entrati in una fase di aumento esponenziale dei contagi” da Covid-19, che “sono saliti vertiginosamente in pochi giorni”. E anche se dal punto di vista dell’impatto sul Servizio sanitario nazionale “al momento la situazione tutto sommato è abbastanza sotto controllo”, poiché Sars-Cov-2 “si è dimostrato un virus stagionale” è possibile immaginare che insieme ai numeri “nel tempo aumenterà purtroppo anche la gravità dei pazienti“. Secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), “potremmo dunque arrivare a una seconda ondata reale intorno a novembre-dicembre-gennaio“. Però “è prematuro ipotizzare un nuovo lockdown”, dichiara l’esperto all’Adnkronos Salute. “Non si può escludere” a priori, ma “molto dipenderà da noi e siamo ancora in tempo per invertire la tendenza”.

