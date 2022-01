“C’è un aumento” dei contagi covid e si vede quotidianamente in corsia. A confermarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco il quale ritiene “indispensabile” una nuova stretta da parte del Governo. “C’è stata troppa larghezza e allargamento – dice all’Adnkronos Salute il docente della Statale di Milano – per questo sono necessarie una serie di strette per convivere” con il virus “e continuare a lavorare. Il punto è trovare l’equilibrio fra le esigenze economiche, sanitarie e la libertà dei cittadini”. Io penso – ribadisce Pregliasco – che purtroppo elementi stringenti debbano essere presi”.