“No ai trucchi ‘abbassa-febbre‘. Invito tutti alla responsabilità”. E’ il monito lanciato all’Adnkronos Salute da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano. Su internet più di un sito offre consigli su come farlo. Oltre ai classici farmaci (dalla tachipirina all’aspirina) e agli impacchi ghiacciati, ci sono pagine che suggeriscono doccia o bagno tiepido, tisane calde con piante medicinali che stimolino la sudorazione con l’effetto di ridurre la temperatura corporea, ma anche rimedi più fantasiosi che chiamano in causa ingredienti casalinghi dall’aceto alle patate, fino all’aglio. Ma in tempi di pandemia di Covid-19, nascondere la febbre “è un gioco rischioso“.

