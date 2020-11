Gli ultimi dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia “confermano qualche segnale positivo, non in termini di abbassamento della curva” dei contagi, “ma di riduzione della velocità di crescita. Si può dunque pensare che stiano producendo qualche effetto il nuovo Dpcm e le restrizioni modulate in base a 3 diverse fasce di rischio”, commenta all’Adnkronos Salute il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, che nella lettura del trend epidemico intravede un elemento di speranza: “E’ probabile che la curva si stia avvicinando al picco, un picco che potrebbe essere raggiunto la prossima settimana – stima l’esperto – dopo il giorno 15, fra il 18 e il 20”.

