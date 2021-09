“È necessario avere più munizioni per combattere questa guerra contro il Covid, quindi ben venga il nuovo vaccino italiano. Ma ci sono due cose che ci preoccupano: i finanziamenti da reperire, consistenti, e i tempi, che potrebbero essere anche lunghi”.

Mentre prosegue il dibattito in seno al governo su Green Pass e ipotesi obbligo vaccinale, il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco invita a spingere sull’acceleratore della ricerca, concentrando la propria attenzione sul nuovo arrivato in tema, appunto, di armi che possono garantire l’immunità dal virus. Si tratta del Covid-eVax, vaccino a DNA sviluppato da Takis e Rottapharm Biotech che, hanno spiegato gli scienziati delle aziende italiane coinvolte, “è risultato ben tollerato e ha indotto una risposta immunitaria anticorpale e/o cellulare fino al 90% dei volontari” (70 in tutto, reclutati tra Monza, Napoli e Verona). Questo testimoniano i dati preliminari della fase I, condotta in Italia. COVID-eVax è il primo vaccino a DNA contro Covid-19 che raggiunge la fase di sviluppo clinico in Europa.

Come agisce

“Covid-eVax è un vaccino innovativo diverso dagli altri approvati o in via di sviluppo”, insistono i ricercatori. Si muove in sinergia con la “elettroporazione”, tecnologia sviluppata in collaborazione con l’azienda Igea di Carpi: grazie a brevi stimoli elettrici media il passaggio del DNA all’interno delle cellule e attiva il sistema immunitario. I vantaggi ci sarebbero: “Il DNA è economico, non ha bisogno di complesse formulazioni, può essere prodotto in larga scala e non ha necessità della catena del freddo”.

BOTTONE ANTIPANICO

“Il Covid-eVax è un vaccino “di precisione” perché produce solo una porzione specifica della proteina Spike, fondamentale per l’ingresso del virus nelle nostre cellule – ha sottolineato Emanuele Marra, Direttore del dipartimento Malattie infettive della Takis – . I dati ottenuti indicano un alto livello di sicurezza e potenziale efficacia”.

“Gli studi effettuati mostrano che gli anticorpi generati dal vaccino sono in grado di neutralizzare SARS-CoV-2 e le sue varianti più preoccupanti a livelli similari”, ha aggiunto Giuseppe Roscilli, direttore del dipartimento di generazione e produzione degli Anticorpi monoclonali, di Takis. Ma la corsa di questo vaccino non è senza ostacoli.

Vaccini come munizioni per la guerra al Covid

Per il virologo Pregliasco si tratta di “ampliare il più possibile la disponibilità di strumenti in grado di combattere efficacemente il Covid”. Come fossero munizioni da tenere pronte per una nuova fase della guerra che si sta combattendo da oltre un anno e mezzo. Tradotto in parole povere, utilizzare questo e altri nuovi vaccini per un’eventuale terza dose da programmare in autunno. E lo pensano anche Takis e Rottapharm Biotech per il Covid-eVax. “I vaccini disponibili hanno dimostrato un’ottima efficacia, ma ne servono diversi per far fronte alla pandemia, con un virus che sarà endemico – spiega Pregliasco – . Gli effetti di questa pandemia devono essere considerati come onde d’acqua provocate dal lancio di un sasso: le prime sono date dalle conseguenze più dure, quelle che abbiamo già vissuto; le seconde da ciò che avverrà d’ora in poi. Perché possiamo vedere la situazione come presenza di due pandemie: quella dei casi gravi pregressi e quella degli infettati, ma non problematici. Quindi perché servono più vaccini? Perché dobbiamo immaginare la vaccinazione contro il Covid profilata come l’antinfluenzale: da proporre tutti gli anni”.

Finanziamenti e tempo, due fattori che pesano

Per ReiThera, vaccino anti Covid tutto italiano sviluppato in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma, che aveva completato la Fase 1 e viaggiava spedito verso la Fase 2, è stato determinante il problema dei finanziamenti, che non c’erano, tanto da rallentare l’iter. Per Covid-eVax rischia di presentarsi lo stesso scenario. Anzi, si è già aperto. “Eravamo pronti a partire con la sperimentazione sul nostro vaccino già nell’aprile 2020 ma, dopo parecchi ritardi che non dipendevano da noi, ci siamo mossi nel marzo 2021 – riepiloga Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biotech – . Tutto poi si è svolto per il meglio: abbiamo arruolato 70 pazienti, fatto la sperimentazione e ottenuto buoni risultati. Ma ora si dovrebbe aprire la fase 2, seguita dalla 3. Tuttavia, per fare questo, servono finanziamenti. Noi abbiamo fatto tutto ciò che ci era possibile, non possiamo andare avanti. Per la seconda fase servirebbero circa 20 milioni di euro, per la 3 altre decine, o forse centinaia. Con le risorse necessarie saremmo in grado di concludere il prossimo anno, garantendo la disponibilità del vaccino”.

“Serve un’organizzazione che sostenga la ricerca”

Il tema del sostegno alla ricerca ricorre anche nei discorsi di Pregliasco. Che dice: “Se il nuovo vaccino italiano vuole vedere la luce, serve un’organizzazione che finanzi il proseguimento del lavoro. La fase 1 è la prima sperimentata sull’uomo, e fa da filtro – spiega il virologo – la 2 e la 3 sono quelle in cui si stabiliscono, fra le altre cose, il dosaggio e la sicurezza. Durano mediamente 3-4 mesi. Sempre che, però, possano essere sostenute economicamente. Ci vuole quindi tempo, ma servono pure risorse. E, più si va avanti con le vaccinazioni, più è difficile reperire volontari per le sperimentazioni. Una strada può essere quella di cercarli a livello internazionale, anche se ciò comporta una certa spesa. In ogni caso è una strada che andrebbe percorsa perché possiamo dare ancora molto per combattere questa pandemia, che ci sta mettendo alla prova anche oggi”.