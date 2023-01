Covid, Pregliasco: "Con Capodanno cinese più import contagi e rischio varianti"

Il Capodanno cinese e i rientri dopo le celebrazioni per l’inizio dell’anno del coniglio avranno un impatto sull’andamento di Covid-19 in Italia? Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, prevede “effetti almeno sui casi importati. Secondo me potrà esserci”, dice all’Adnkronos Salute, definendo inoltre “molto probabile il rischio di nuove varianti” di Sars-CoV-2.

La maxi movimentazione legata al Capodanno cinese che cade domani, domenica 22 gennaio, dal punto di vista della circolazione del virus “è veramente quasi un esperimento sociale – osserva Pregliasco – con la transumanza verso le cittadine più interne della Cina” e “i viaggi verso l’Europa e verso tutto il mondo. Di sicuro – ritiene l’esperto – rappresenta un elemento di rischio rispetto a un possibile aumento della fiammata” Covid “e a nuove varianti”.