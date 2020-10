Milano in trincea nella guerra a Covid-19, con lo spettro di una nuova chiusura per frenare la corsa dei contagi. Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi del capoluogo lombardo, “dobbiamo essere pronti a quella ipotesi e prepararci psicologicamente a scenari peggiori, ma senza l’ansia e il senso di vuoto di quella notte di pre-lockdown. Intanto va sottoscritto un grande patto sociale”, dice l’esperto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Serve “un grande sforzo collettivo per ridurre i contatti al minimo indispensabile. Scuola, lavoro: il resto ora va stornato”, sostiene Pregliasco.

