“Be’, anche Bassetti con la coerenza se l’è cavata. Pure se non siamo d’accordo, abbiamo entrambi ragione. Entrambi partiamo dall’assunto che la malattia ora è concentrata sugli asintomatici. E che il Covid non è un virus stupido come l’Ebola che arriva e ti ammazza l’80% degli infetti ma ti isola e non ti fa andare in metropolitana. Il Covid, come l’influenza, è una malattia furba e nazionalpopolare, a basso rischio specifico ma devastante in termini di sanità pubblica e di costi economici”. Lo dice, intervistato da Libero Fabrizio Pregliasco, docente all’Università di Milano, ricercatore e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi indicato nel sondaggio Reputation Science, come il medico televisivo più coerente, e dunque affidabile.

