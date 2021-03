MAN mano che la campagna vaccinale procede, diventano più frequenti anche i casi di persone vaccinate che risultano positive al Covid-19. Inevitabile lo stupore e la preoccupazione. Chi si appresta a ricevere la prima dose di vaccino, chi si è prenotato e anche chi spera prima o poi che arrivi il suo turno, si chiede come possa accadere.

Avevamo già dato conto dei primi casi di operatori sanitari risultati positivi dopo il vaccino anti-Covid. Nel frattempo, ce ne sono stati altri: l’ultimo caso, in ordine di tempo, è quello di un medico in Irpinia che, circa un mese dopo la seconda iniezione di Pfizer-BionTech, ha manifestato sintomi da coronavirus, scoprendo di essere positivo al test molecolare. Accade anche in altri paesi.

In Israele, per esempio, dove più della metà della popolazione è stata già vaccinata, le autorità sanitarie hanno contato oltre 30mila positivi tra chi ha ricevuto almeno una dose che, però, hanno mostrato una carica virale più bassa. E poi c’è stato il caso dell’insegnante di inglese e del bidello deceduti a Napoli dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Sarà l’autopsia a chiarire se esiste un nesso con il vaccino, ma per il momento non ci sono evidenze.

I ‘breakthrough cases’

Inevitabili le domande di chi sta per vaccinarsi e il timore di ammalarsi comunque. Quanto è lecito preoccuparsi? Le persone che risultano positive alle infezioni 14 giorni dopo essersi vaccinati vengono definite in letteratura scientifica ‘breakthrough cases’: “Si tratta di eventi che non sono affatto inattesi perché erano già stati osservati durante le sperimentazioni di fase 2 e 3 condotte per ottenere l’approvazione di questi vaccini”, spiega Marcello Tavio, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e primario di malattie infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Insomma, non si tratta di una sorpresa, almeno per i medici. E, ad esempio, l’insegnante morta dopo il vaccino? “Di sicuro la causa non è uno shock anafilattico. In realtà, potrebbe essere morta per qualsiasi ragione e non certo per il vaccino. L’autopsia lo chiarirà”, risponde il presidente della Simit.

Casi da tenere sotto controllo

Anche se non è il caso di allarmarsi, il fenomeno esiste e non va ignorato: “I casi delle persone vaccinate con due dosi, ma risultate positive a Covid-19 rappresentano un fenomeno da tenere sotto controllo – chiarisce Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata – il virus può ‘entrare’ anche nell’organismo di chi si immunizza ma una volta entrato trova pronti gli anticorpi che gli impediscono di replicarsi e lo azzera facendo in modo che non ci ammaliamo. Ma quello che dobbiamo capire è se il vaccinato che risulta positivo possa a sua volta contagiare e diventare un diffusore di infezione. Noi pensiamo e speriamo di no perché presumiamo che gli anticorpi distruggano rapidamente il virus tanto da non far sviluppare la malattia ma dobbiamo provare scientificamente se questo è sufficiente a far sì che non diventi a sua volta contagioso”.

Tavio tiene a precisare: “Va chiarito però che non c’è nessuna possibilità che i vaccinati possano contagiare qualcuno a causa del vaccino ricevuto perché non viene iniettato nessun virus, né vivo né morto. In realtà, viene iniettata solo una piccola parte del virus che serve per suscitare la risposta immunitaria che ci protegge dall’infezione naturale”.

I vaccinati positivi possono contagiare?

Cosa vuol dire esattamente ‘tenere sotto controllo’? “Non serve mettere in quarantena o in isolamento i vaccinati che risultano positivi – spiega Andreoni – ma è assolutamente necessario che anche i vaccinati mantengano le precauzioni di sicurezza. Poi sta a noi medici e ricercatori allertarci al fine di valutare l’infettività di queste persone stabilendo qual è la carica virale che sviluppano per capire se possono essere contagiosi. Ma su questo stiamo già lavorando e presto avremo i primi dati”.

Pochi casi rispetto al totale dei vaccinati

In attesa di capire meglio, c’è un altro elemento da considerare e che dovrebbe tranquillizzarci: la scarsa numerosità di questi casi: “Sappiamo che questi vaccini offrono una protezione altissima che può arrivare fino al 95% – aggiunge Tavio – questo significa che il 5-10% non viene protetto, ma questo è un prezzo che dobbiamo pagare perché la medicina del 100% non esiste”. Del resto, di ammalarsi dopo essere stati immunizzati capita anche con altri vaccini: “Succede molto più frequentemente con il vaccino contro l’influenza che ha una capacità protettiva molto inferiore rispetto al Covid, ma per fortuna non si tratta di casi gravi il che ci conferma che il vaccino contribuisce a ridurre l’entità e l’impatto della malattia nella persona che lo riceve”.

Vaccinati e già contagiati

Altro caso è quello di chi si vaccina e risulta positivo non dopo due settimane ma a distanza di pochi giorni: “In questi casi si tratta di persone che si erano già state contagiate ma non lo sapevano anche perché prima di ricevere il vaccino non viene fatto né il tampone rapido né quello sierologico”. E, in effetti, la maggior parte dei casi di positività al Covid dopo il vaccino è stata rilevata tra il personale sanitario che viene monitorato costantemente con tamponi di sorveglianza visto che per motivi di lavoro è sempre a stretto contatto con il virus. Insomma, non ci sono seri motivi per mettere in discussione l’efficacia e la necessità di vaccinarsi: “A tutt’oggi sono state somministrate milioni di dosi in Italia e nel mondo e non c’è nessuna prova che qualcuno abbia avuto un danno grave o permanente o che addirittura abbia perso la vita, mentre tutti i giorni contiamo ancora migliaia di morti per Covid: il vaccino è l’unica strada per uscirne”, conclude Tavio.