“Sono arrivati tutti gli esiti dei tamponi effettuati sui 123 anziani residenti e sui 111 lavoratori della Rsa Quarenghi” di Milano. “Sono risultati positivi” a Sars-CoV-2 “complessivamente 22 anziani residenti, di cui 15 sono stati ricoverati negli ospedali del territorio milanese, così come previsto dalle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia in caso di contagio da coronavirus. Si conferma che un solo anziano ha manifestato sintomi da Covid-19″, mentre “tutti gli altri (21 anziani) sono asintomatici. Gli altri 7 anziani positivi asintomatici rimasti in struttura sono stati posti in isolamento, in attesa di essere ricoverati in ospedale non appena si riceverà disponibilità. Tra i lavoratori, 4 sono risultati positivi, di cui 3 sono asintomatici. Tutti sono stati posti a riposo”. A fare il punto Coopselios, cooperativa sociale che gestisce la Rsa.

